Sci alpino, gigante femminile Killington: dove vederla in tv e in streaming

Inizia oggi, sabato 26 novembre, la stagione di sci alpino 2022/2023. A casa della mancanza di neve soltanto la scorsa settimana le donne hanno potuto disputare un weekend completo di gara, a Levi, in Finlandia. Ora la stagione sta prendendo finalmente il via negli Stati Uniti dove ci si aspetta una grande sfida sulla “Superstar” di Killington, in Vermont.

L'Italia punta su Federica Brignone e Marta Bassino, che su questa pista in passato hanno ottenuto grandi risultati. Dovranno battere la concorrenza di sciatrici fortissime come Mikaela Shiffrin, Tessa Worley, Sara Hector e Petra Vlhova.

Cdm femminile, gigante Killington: dove vederla in tv e in streaming

Il gigante femminile di Coppa del mondo di sci alpino a Killington, negli Stati Uniti, è in programma oggi, sabato 26 novembre. La prima manche è in programma alle 16 ora italiana, la seconda alle ore 19. Sarà trasmessa in chiaro su Raisport (canale 58) e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati in tv su Eurosport 1 e in streaming a pagamento su discovery+, Eurosport Player e DAZN.