Sci alpino oggi Killington slalom femminile: dove vederlo in tv e in streaming

Secondo appuntamento statunitense per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. A Killington l'Italia è reduce da un bel secondo posto ottenuto ieri, sabato 26 novembre, da Marta Bassino in gigante.

Oggi, domenica 27 novembre, è in programma uno slalom. Le grandi favorite per la vittoria sono Mikaela Shiffrin, vincitrice di due slalom a Levi e la sua storica rivale, la slovacca Petra Vlhova.

L'Italia, che sta attraversando un periodo di difficoltà nello slalom, avrà al via quattro atlete. Federica Brignone, che punta almeno a un piazzamento nelle 15, mentre Anita Gulli, Lara Della Mea e Marta Rossetti puntano all'ingresso nella seconda manche.

Cdm femminile, slalom Killington: dove vederlo in tv e in streaming

Il supergigante femminile di Coppa del mondo di sci alpino, a Killington negli Usa, è in programma oggi, domenica 27 novembre. La prima manche si disputerà alle ore 16.16, mentre la seconda è in programma alle ore 19.00.

Sarà trasmesso in chiaro su Raisport (canale 58), salvo diverse esigenze di programmazione della rete e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati in tv su Eurosport 1 e in streaming a pagamento su discovery+, Eurosport Player e DAZN.