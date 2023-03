Sci alpino oggi Kranjska Gora: dove vederlo in diretta e in streaming

Penultimo appuntamento di gigante della stagione di sci alpino maschile. Oggi, sabato 11 marzo, a Kranjska Gora, in Slovenia, si annuncia una gara combattuta. Il favorito d'obbligo è Marco Odermatt che se la dovrà vedere con la concorrenza, in primis con i norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, il suo connazionale Loic Meillard, l'austriaco Marco Schwarz e il francese Alexis Pinturault.

L'Italia punta su un bel pizzamento di Filippo Della Vite e Luca De Aliprandini. Saranno al via anche Giovanni Borsotti, Simon Maurberger, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer, Alex Hofer e Tobias Kastlunger.

Cdm maschile, gigante Kranjska Gora: dove vederlo in tv e in streaming

Lo slalom gigante di Kranjska Gora di sabato 11 marzo sarà trasmesso in diretta in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su Eurosport 1 e Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. La prima manche si disputa alle ore 09.30, la seconda alle 12.30.