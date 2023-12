Sci alpino femminile oggi SuperG Saint-Moritz: dove vederlo in diretta

La velocità è finalmente protagonista nel fine settimana della Coppa del mondo di sci alpino femminile sulle nevi svizzere di Saint Moritz. Le azzurre si presenteranno al cancelletto di partenza in grande spolvero e sono pronte a dare il massimo.

Federica Brignone è galvanizzata dal doppio successo a Mont Tremblant con la straordinaria vittoria nella bufera che le è valso il successo numero 23 in carriera. Sofia Goggia, dopo aver ben figurato in gigante, punta a cogliere ottimi risultati, a cominciare dal Super-G in programma già oggi, venerdì 8 dicembre.

Anche Marta Bassino, che sinora ha dimostrato un'ottima condizione, va a caccia del primo acuto di questa stagione. Particolarmente attesa anche Elena Curtoni che lo scorso anno ha lottato per la Coppetta fino all'ultimo.

Le nostre se la giocheranno per la vittoria con le principali favorite, le padrone di casa Lara Gut e Corinne Suter, "Her Majesty" Mikaela Shiffrinm e con le austriche Cornelia Huetter e Mirjam Puchner.

Cdm femminile Saint Moritz: gli orari in tv

Sarà un fine settimana da non perdere sulle nevi di Saint Moritz e si aprirà con il SuperG di oggi, venerdì 8 dicembre, alle ore 10.30.

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile sono trasmesse su Raisport, canale 58 del digitale terrestre, (o sui canali Rai) e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.