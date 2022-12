Sci alpino femminile oggi Sestriere 2022 gigante: dove vederlo in tv e in streaming

L'attesa è finita. Oggi, sabato 10 dicembre, sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere, la nota località sciistica torinese, si disputerà il gigante di Coppa del mondo femminile. Domenica 11 dicembre si terrà, invece, lo slalom.

Sono sette le azzurre convocate per la prima prova: Marta Bassino, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Asia Zenere ed Elisa Platino. La piemontese Marta Bassino e Federica Brignone sono tra le favorite.

Cdm femminile, gigante Sestriere: gli orari in tv

La gara è in programma sabato 10 dicembre con la prima manche a partire dalle ore 10:30 e la seconda dalle ore 13:30. Le gare della Coppa del mondo di sci femminile al Sestriere saranno trasmesse in diretta in chiaro su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming gratuito su Raiplay. Saranno inoltre trasmesse per gli abbonati su Eurosport e in streaming su Eurosport Player, DAZN e RaiPlay.