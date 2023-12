Sci alpino oggi in tv, slalom femminile Courchevel: dove vederlo in diretta

Una nuova imperdibile sfida per gli appassionati della Coppa del mondo di sci alpino femminile. Oggi, giovedì 21 dicembre, a Courchevel, le protagoniste del circo bianco si sfidano tra i pali snodati.

Mikaela Shiffrin e Petra Vhlova saranno nuovamente le più attese del suggestivo slalom in notturna. Saranno da tenere particolarmente d'occhio anche la croata Popovic, la svedese Hector e l'austriaca Liensberger. In gara ci saranno otto azzurre: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Cdm femminile, slalom Courchevel: dove vederlo in diretta

La prima manche dello slalom di Courchevel è in programma giovedì 21 dicembre alle ore 17.45, la seconda alle 20.45. Diretta tv in chiaro su Raisport, in streaming su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.