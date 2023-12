Sci alpino maschile oggi, slalom Madonna di Campiglio: dove vederlo in diretta

Imperdibile appuntamento oggi, venerdì 22 dicembre, per gli amanti dello sci alpino. Si disputa, sul celeberrimo Canalone Miramonti della mitica 3-Tre, lo slalom di Madonna di Campiglio.

Tra gli italiani il più atteso è Alex Vinatzer. Avranno tutto il sostegno del pubblico di casa anche Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross e Tommaso Sala.

Sci Cdm maschile slalom Madonna di Campiglio: gli orari in tv

La prima manche si disputa alle 17.45, la seconda alle 20.45. Diretta in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport e in streaming su discovery+, Eurosport Player, DAZN.