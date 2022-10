Sci alpino Soelden 2022 gigante maschile: orario e dove vederlo in diretta (Rai e Eurosport)

Inizia domani, domenica 23 ottobre, la stagione di Coppa del mondo maschile. La gara sul ghiacciaio di Soelden, in Austria, aprirà anche la stagione 2022-2023 e sarà la prima gara del Circo Bianco dell'anno, dopo la cancellazione della gara femminile a causa delle forti piogge. Le condizioni sono in miglioramento. Lo strafavorito è lo svizzero Marco Odermatt.

L'Italia si presenterà ai nastri di partenza con nove atleti: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Simon Maurberger, Dominik Paris, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle.

Luca De Aliprandini, medaglia d'argento ai mondiali di Cortina d'Ampezzo nel 2021, non ha nascosto le sue ambizioni alla vigilia e punta a vivere una grande stagione per riscattare la scorsa annata, avara di soddisfazioni.

Sci alpino, gigante uomini a Soelden: l'orario della diretta

Il gigante maschile, che aprirà la stagione 2022-2023 in Coppa del Mondo, è in programma domenica 23 ottobre. Sarà trasmesso in diretta RaiSport (in chiaro) e su Eurosport (per gli abbonati), in diretta streaming su Rai Play (gratis), Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, NOW (per gli abbonati). La prima manche si disputerà alle ore 10.00, mentre la seconda è in programma alle ore 13.00.