Sci alpino oggi Saint Moritz Super G femminile: dove vederlo in tv e in streaming

Gara da non perdere per gli amanti dello sci alpino. Oggi, domenica 18 dicembre, a St. Moritz, si disputa il Super G. L'Italia, che finora ha vinto entrambe le gare in programma sulle nevi elvetiche, in questo fine settimana sogna una bellissima tripletta. Venerdì 16 dicembre a trionfare era stata Elena Curtoni, davanti a Sofia Goggia.

La doppietta azzurra era stata inizialmente rovinata dai timori per una frattura alla mano della campionessa bergamasca. Goggia, però, con il suo noto coraggio si è immediatamente sottoposta a un'operazione a Milano ed è tornata in gara già il giorno successivo. Nella giornata di ieri, sabato 17 dicembre, gareggiando con una vistosa fasciatura, ha conquistato la sua 20esima vittoria in Coppa del mondo, risultato con cui eguaglia la compagna di nazionale, Federica Brignone, in testa alla classifica delle azzurre dello sci che hanno vinto di più nella storia.

Nella gara di oggi, il Super G, l'Italia potrà contare su Goggia, Brignone, Bassino e Curtoni per fronteggiare le rivali più accreditate a partire da Suter, Shiffrin, Siebenhofer, Mowinchel, Huetter e Gut-Behrami.

Cdm femminile, St Moritz Super G: gli orari in tv

Il Super G femminile in programma oggi, domenica 18 dicembre, a Saint Moritz, alle ore 11.30, sarà trasmesso in tv in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Eurosport. Sarà in streaming gratuito su Raiplay e a pagamento su discovery+, DAZN, Eurosport Player.