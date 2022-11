Sci alpino supergigante maschile Lake Louis: dove vederlo in tv e in streaming

Uomini jet nuovamente protagonisti sulle nevi di Lake Louis. Dopo la discesa libera vinta sabato dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, in Cananda è in programma un altro appuntamento valevole per la Coppa del Mondo maschile, il supergigante.

Nelle file italiane occhi puntati su Dominik Paris che andrà a caccia del riscatto dopo la caduta di ieri. Saranno in gara con i colori azzurri anche Christof Innerhofer, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni, Guglielmo Bosca, Matteo Marsaglia.

Il favorito per la vittoria è lo svizzero Marco Odermatt.

Cdm maschile, supergigante Lake Louis: dove vederlo in tv e in streaming

Il Supergigante maschile di Coppa del mondo di sci alpino, a Lake Louis in Canada, è in programma oggi, domenica 27 novembre, alle ore 20.30 italiane.

Sarà trasmesso in chiaro su Raisport (canale 58), salvo diverse esigenze di programmazione della rete e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati in tv su Eurosport 1 e in streaming a pagamento su discovery+, Eurosport Player e DAZN.