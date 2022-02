Sci alpino team event, quando si recupera: data, programma, orario, tv

Il vento non dà tregua sulla pista di Yanqing. Salta così l'atteso team event, lo slalom parallelo a squadre in cui l'Italia dello sci alpino vuole andare a caccia di una medaglia per chiudere in bellezza questa edizione.

Il nostro quartetto base è Brignone, Bassino, Vinatzer, De Aliprandini, le riserve sono Nadia Delago e Tommaso Sala. Federica Brignone aveva suonato la carica per andare a caccia di una storica terza medaglia, doppo l'argento in gigante e il bronzo nella combinata. L’Italia dello sci alpino ha sinora raccolto 4 medaglie, tutte al femminile. Oltre alle 2 medaglie di Brignone, brillano l’argento di Sofia Goggia e il bronzo di Nadia Delago nella discesa libera.

La nazionale maschile, invece, non ha conquistato nessuna medaglia. Per questo il team event è una bella occasione per gli azzurri.

Pechino 2022, sci alpino: come funziona il team event

Lo slalom parallelo a squadre misto prevede che le 16 migliori squadre di sci alpino si sfidino in turni a eliminazione diretta. Ogni squadra può includere fino a 6 sciatori. Quattro sciatori di ogni paese, due uomini e due donne, ne affrontano altrettanti di un'altra nazione. Gli sciatori sciano contemporaneamente su due percorsi identici e chi vince conquista un punto per la sua squadra.

Pechino 2022, team event sci alpino: dove seguirlo in tv

L'Italia nell'ottavo di finale sfiderà la ROC e se supererà il turno accederà ai quarti. Il Team Event di sci alpino verrà recuperato domenica 20 febbraio alle ore 02.00 italiane e sarà il piatto principale del programma dell'ultima giornata, prima della cerimonia di chiusura, alle 13 ora italiana.

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.