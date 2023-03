Festa Shiffrin: vince la sua quinta Coppa del mondo

Mikaela Shiffrin ha vinto oggi, sabato 4 marzo, la sua quinta Coppa del mondo di sci grazie al piazzamento ottenuto a Kvitfjell.

Quando mancano ancora 7 gare al termine della stagione 'Her Majesty' ha più di 700 punti sulle inseguitrici, Lara Gut Behrami e Petra Vlhova. Un risultato che le permette di raggiungere le 5 Coppe di cristallo di Girardelli: meglio di lei hanno fatto solo Hirscher, a quota 8 e Annemarie Moser Proell, a 6. Un altro passo nella storia dello sci.

Mikaela Shiffrin: un incredibile palmares

Sugli sci è sinonimo di classe ed eleganza, ma Mikaela Shiffrin è anche sinonimo di concretezza. Quest’anno, nella stagione di Coppa del mondo di sci 2022/2023, è diventata la sciatrice più vincente di sempre e ora ha nel mirino Stenmark, a quota 86 successi.

Mikaela Shiffrin sinora quest'anno ha vinto in 11 occasioni e ha chiuso 3 gare al secondo posto. La sua stella ha brillato anche ai Mondiali di Meribel dove ha vinto l'oro in gigante ed ha conquistato l'argento in slalom e in combinata.

Shiffrin sarà in gara domani in SuperG, nel gigante e nello slalom ad Are, in programma la prossima settimana e nelle finali di Soldeu, in programma dal 13 al 19 marzo.