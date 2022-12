Sci, Marta Bassino vince a Sestriere: quanti soldi ha guadagnato?

Sabato 10 dicembre è stata una giornata trionfale per lo sci azzurro grazie a Marta Bassino. La 26enne sciatrice di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, ha vinto sulle nevi di Sestriere, in provincia di Torino, ottenendo il successo nella gara di casa. Una gara indimenticabile con una strepitosa seconda manche dove, dopo il secondo tempo della prima alle spalle di Petra Vlhova, è riuscita a fare meglio di tutte le rivali.

Bassino ha conquistato così la sua prima vittoria stagionale, dopo il secondo posto nel gigante di Killington, alle spalle di Gut-Behrami ed è tornata ad indossare il pettorale rosso, riservato alla leader della specialità.

La campionessa del mondo di slalom parallelo ha festeggiato la sua sesta vittoria in carriera in gigante e guida la classifica della disciplina con 180 punti, 40 più di Hector e 44 più di Lara Gut. Oltre al trofeo sportivo e all’impagabile soddisfazione di festeggiare davanti a una folla di migliaia di connazionali, l’impresa di Bassino ha avuto anche come ricompensa la conquista del montepremi. L’atleta piemontese ha guadagnato 50.000 franchi svizzeri (circa 50.720 euro). Questa la cifra che vale un successo in Coppa del mondo.