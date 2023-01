Sci, Splendida vittoria di Federica Brignone: vince il SuperG di St Anton

Successo azzurro nel primo SuperG in programma a St. Anton. Oggi, sabato 14 gennaio, Federica Brignone ha ottenuto una bellissima vittoria, trionfando davanti a Joana Haelen e a Lara Gut-Behrami. Settimo posto per Bassino, non è arrivata al traguardo Sofia Goggia, che è finita in neve fresca, cadendo fortunatamente senza conseguenze di rilievo se non una piccola escoriazione al mento.

Brignone è stata bravissima soprattutto nel finale dove ha tenuto le migliori traiettorie che le hanno permesso di costruirsi il margine per il successo.In testa alla classifica di specialità si conferma Elena Curtoni, oggi 12esima, con 2 punti di vantaggio su Mowinckel e 6 su Corinne Suter.

A questa gara non ha partecipato Mikaela Shiffrin, che si è presa un weekend di pausa dopo un intenso periodo di gare che le ha permesso di eguagliare il record di vittorie di Lindsay Vonn. Domani è in programma un secondo SuperG a St. Anton.