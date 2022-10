Calendario Coppa del Mondo Sci femminile 2022/2023: tutte le date delle gare

La lunga attesa è finita e sta finalmente per iniziare la Coppa del mondo di sci femminile 2022/2023. Sarà un'annata davvero intensa con 41 gare in calendario: la prima si disputerà sabato 22 ottobre a Soelden. Il gigante femminile sulle nevi austriache aprirà l'annata che poi vedrà subito in pista le atlete delle discipline veloci. Sabato 5 e domenica 6 novembre sono in programma due discese libere a Cervinia Zermatt. Sabato 12 novembre a Lech/Zuers è in programma l'unico slalom parallelo, insieme a quello di Soldeu, dove si disputeranno le finali. Sabato 19 novembre a Levi, in Finlandia, si aprirà, invece, la stagione dello slalom.

In Italia, oltre a Cervinia, si disputeranno le gare a Sestriere, sabato 10 e domenica 11 dicembre, a Cortina, venerdì, sabato e domenica, 20, 21 e 22 gennaio e a Knonplatz, il 24 gennaio. Il momento più importante della stagione saranno i mondiali di Meribel, in programma da lunedì 6 a domenica 19 febbraio. Mikaela Shiffrin, la pluricampionessa americana, vincitrice di 5 coppe del mondo in carriera, si presenterà da detentrice della Coppa del mondo di sci 2021-2022. Un anno fa vinse con 1493 punti, davanti alla slovacca Vlhova con 1309 punti e a Sofia Goggia con 1055. Sono loro le 3 grandi favorite anche per questa stagione. Ma non mancano altre atlete che possono dire la loro per l'ambita Coppa di cristallo, a cominciare da Federica Brignone e dalle svizzere Michelle Gisin e Lara Gut.

Sci femminile, calendario Coppa del mondo 2022/2023

Sabato 22/10/22 – GS femminile Soelden (Aut)

Sabato 05/11/22 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

Domenica 06/11/22 – DH femminile Zermatt/Cervinia (Svi-Ita)

Sabato 12/11/22 – PAR femminile Lech/Zuers (Aut)

Sabato 19/11/22 – SL femminile Levi (Fin)

Domenica 20/11/22 – SL femminile Levi (Fin)

Sabato 26/11/22 – GS femminile Killington (Usa)

Domenica 27/11/22 – SL femminile Killington (Usa)

Venerdì 02/12/22 – DH femminile Lake Louise (Can)

Sabato 03/12/22 – DH femminile Lake Louise (Can)

Domenica 04/12/22 – SG femminile Lake Louise (Can)

Sabato 10/12/22 – GS femminile Sestriere (Ita)

Domenica 11/12/22 – SL femminile Sestriere (Ita)

Venerdì 16/12/22 – DH femminile St. Moritz (Svi)

Sabato 17/12/22 – DH femminile St. Moritz (Svi)

Domenica 18/12/22 – SG femminile St. Moritz (Svi)

Mercoledì 28/12/22 – GS femminile Semmering (Aut)

Giovedì 29/12/22 – SL femminile Semmering (Aut)

Mercoledì 04/01/23 – SL femminile Zagabria (Cro)

Giovedì 05/01/23 – SL femminile Zagabria (Cro)

Sabato 07/01/23 – GS femminile Kranjska Gora (Slo)

Domenica 08/01/23 – SL femminile Kranjska (Slo)

Martedì 10/01/23 – SL femminile Flachau (Aut)

Sabato 14/01/22 – DH femminile St. Anton (Aut)

Domenica 15/01/23 – SG femminile St. Anton (Aut)

Venerdì 20/01/23 – SG femminile Cortina (Ita)

Sabato 21/01/23 – DH femminile Cortina (Ita)

Domenica 22/01/23 – SG femminile Cortina (Ita)

Martedì 24/01/23 – GS femminile Kronplatz (Ita)

Sabato 28/01/23 – SL femminile Spindleruv Mlyn (Cze)

Domenica 29/02/22 – DH femminile Spindleruv Mlyn (Cze)

Mondiali Meribel (Fra): dal 06/02/23 al 19/02/23