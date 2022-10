Calendario Coppa del mondo Sci alpino maschile 2022/2023: tutte le date delle gare

L'attesa è finita per gli amanti degli sport della neve e anche la Coppa del mondo di sci maschile 2022/2023 sta finalmente per cominciare. Saranno 42 le gare (14 discese, 7 superG, 10 giganti, 10 slalom e uno slalom parallelo), in programma in quella che si annuncia come un'annata dalle grandi sfide: la prima è in programma domenica 23 ottobre a Soelden con uno slalom gigante. Nel weekend successivo debutteranno gli uomini-jet nelle discipline veloci con 2 discese libere in programma a Cervinia Zermatt. Il mondiale proseguirà a Lech, in Austria, dove è in programma l'unico parallelo della stagione, prima delle finali a Soldeau (Andorra).

Il momento più importante della stagione saranno i mondiali di Meribel, in programma da lunedì 6 a domenica 19 febbraio. Lì conosceremo i nuovi campioni mondiali in SuperG, discesa libera, parallelo, gigante e slalom.

Non possono mancare i tradizionali appuntamenti in Canada e negli States (Lake Louise) e Beaver Creek e lo slalom speciale in Val d'Isere. Precederanno il ritorno della Coppa del Mondo in Italia in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio. Nel 2023 sono in programma Garmisch Partenkirchen, Adelboden, Wengen, Kitzbuhel, Aspen, Krabjska Gora, prima delle Finali a Soldeu (Andorra).

L'anno scorso lo svizzero Marco Odermatt ha vinto la sua prima Coppa del mondo in carriera con 1639 punti, un cospicuo vantaggio nei confronti del suo primo inseguitore, Aleksander Aamodt Kilde. Lui è decisamente favorito per vincere la seconda Coppa di Cristallo consecutiva, quella che aprirebbe ufficialmente la sua era. Gli altri dovranno superarsi se vorranno fare in modo che questo non avvenga.

Sci maschile, calendario Coppa del mondo 2022/2023

23 ottobre 2022 Sölden Austria Gigante

29 ottobre 2022 Zermatt/CerviniaSvizzera/ItaliaDiscesa

30 ottobre 2022 Zermatt/CerviniaSvizzera/ItaliaDiscesa

13 novembre 2022 Lech/Zürs Austria Parallelo

26 novembre 2022 Lake Louise Canada Discesa

27 novembre 2022 Lake Louise Canada Supergigante

2 dicembre 2022 Beaver Creek Stati Uniti Supergigante

3 dicembre 2022 Beaver Creek Stati Uniti Discesa

4 dicembre 2022 Beaver Creek Stati Uniti Discesa

10 dicembre 2022 Val-d’Isère Francia Gigante

11 dicembre 2022 Val-d’Isère Francia Slalom

16 dicembre 2022 Val Gardena Italia Supergigante

17 dicembre 2022 Val Gardena Italia Discesa

18 dicembre 2022 Alta Badia Italia Gigante

19 dicembre 2022 Alta Badia Italia Gigante

22 dicembre 2022 Madonna di Campiglio Italia Slalom

28 dicembre 2022 Bormio Italia Discesa

29 dicembre 2022 Bormio Italia Supergigante

4 gennaio 2023 Garmisch-Parten.Germania Slalom

7 gennaio 2023 Adelboden Svizzera Gigante

8 gennaio 2023 Adelboden Svizzera Slalom

13 gennaio 2023 Wengen Svizzera Supergigante

14 gennaio 2023 Wengen Svizzera Discesa

15 gennaio 2023 Wengen Svizzera Slalom

20 gennaio 2023 Kitzbühel Austria Discesa

21 gennaio 2023 Kitzbühel Austria Discesa

22 gennaio 2023 Kitzbühel Austria Slalom

24 gennaio 2023 Schladming Austria Slalom

28 gennaio 2023 Garmisch-Parten.Germania Discesa

29 gennaio 2023 Garmisch-Parten.Germania Gigante

4 febbraio 2023 Chamonix Francia Slalom

Mondiali Meribel (Fra): dal 06/02/23 al 19/02/23