Sci Alpino Coppa del Mondo femminile Saint Moritz: programma, orario, tv

Il Circo bianco femminile, in questo weekend, sabato 11-domenica 12 dicembre, fa tappa in Svizzera sulle nevi di Saint Moritz. C'è grande attesa per questo fine settimana soprattutto per il ritorno in pista di Sofia Goggia.

L'atleta bergamasca che nell'ultima trasferta in nordamericana a Lake Louis è stata capace di vincere tre gare in tre giorni scende in pista per dare continuità alla sua stagione, dimostrando i suoi miglioramenti in una specialità come il supergigante, che le si addice per caratteristiche tecniche ma dove in passato non era sempre riuscita a dare il massimo.

Goggia, per questo, sarà l'osservata speciale perchè in questa due giorni sulle nevi svizzere può lanciare la sua corsa verso la scalata della vetta della classifica generale.

Sono molto attese anche le altre azzurre a cominciare da Federica Brignone e Marta Bassino.

Qui trovate gli orari per seguire le gare live.

Sci Alpino, Saint Moritz: gli orari