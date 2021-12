Sci alpino coppa del mondo femminile Val d'Isere: programma, orario, tv

Appuntamento francese per la coppa del mondo di sci femminile. In Val d'Isere sono in programma questo fine settimana, sabato 18 e domenica 19 dicembre, due prove veloci che saranno molto importanti per la classifica iridata.

Sabato 18 dicembre è in programma la terza discesa dell'anno, mentre domenica 19 le sciatrici dovranno affrontare il terzo supergigante della stagione.

La squadra italiana si presenta con Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Nadia Delago, Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

In questa località l'Italia ha trionfato in quattro occasioni (Deborah Compagnoni, gigante (1997), Isolde Kostner, supergigante (1999), Karen Putzer, gigante (2002), Sofia Goggia, discesa libera (2020).

Dolci ricordi che sembrano di buon auspicio per proseguire l'ottimo momento di forma dimostrato dalle nostre ragazze in questo inizio di stagione.

Sci Cdm femminile, Val d'Isere: gli orari