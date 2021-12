Sci Alpino Coppa del Mondo femminile Courchevel: programma, orario, tv

Dopo i successi di Sofia Goggia nei due supergiganti in Val d'Isere, la Coppa del mondo di sci alpino si prepara ad altre due importantissime gare in terra di Francia.

Domani, martedì 21 dicembre e mercoledì, 22 dicembre, sono in programma due giganti a Courchevel. Saranno due gare tutte da seguire visto che sono le prime dopo la prova d'apertura in questa specialità a Soelden dello scorso 23 ottobre e la cancellazione del gigante a Killington per troppo vento.

Sci Cdm femminile Courchevel: le favorite

La nazionale italiana schiererà ai nastri di partenza 8 atlete. Sofia Goggia si presenterà da leader della classifica generale, avendo vinto 5 gare, 3 discese libere e 2 superg.

Dovrà difendersi in una specialità non sua dalla statunitense Mikaela Shiffrin che è tra le favorite per la vittoria. Merita attenzione anche Petra Vhlova che non ha mai vinto su questa pista ma che vanta due secondi posti e un terzo posto.

Meglio di lei hanno fatto le due azzurre specialiste del gigante Federica Brignone che vinse nel 2019 e arrivò seconda nel 2020 e Marta Bassino, vincitrice proprio lo scorso anno, nella prima delle due gare.

L'Italia schiererà inoltre Elena Curtoni, Ilaria Ghisalberti, Vivien Insam, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

L’Italia dello sci, nell’anno che porterà alle Olimpiadi di Pechino, sta avendo sempre più seguito.

Le imprese di Sofia Goggia e le belle prestazioni degli azzurri nelle gare maschili hanno avuto un grande successo a livello televisivo sui canali della Rai, che ha trasmesso su Raidue gli appuntamenti italiani in Val Gardena e Alta Badia e la discesa di Val d’Isère di sabato 18 dicembre vinta dalla campionessa olimpica.

Il supergigante maschile di venerdì 17 ha registrato un ascolto di 432mila spettatori per uno share del 5,02%, la discesa femminile a Val d’Isère di sabato 18 dicembre ha tenuto incollati quasi 400 mila spettatori per uno share del 6,46%, mentre la discesa maschile ha ottenuto quasi 676 mila spettatori per uno share del 6,81%. Infine il supergigante femminile di domenica 19 ha totalizzato su Raisport 512 mila spettatori per uno share del 5,52% e il gigante maschile in Alta Badia è passato dai 448 mila spetttaori (con share del 5,53%) a 1,03 milioni nella seconda manche, per un totale del 6,05% di share.

Qui trovate come seguire gli attesi appuntamenti francesi dove le nostre ragazze sono pronte a tornare protagoniste.

Sci Alpino, Courchevel: gli orari

martedì 21 dicembre: ore 10.00 prima manche gigante femminile in diretta su Raisport, Raiplay, Eurosport Player e Dazn;

martedì 21 dicembre: ore 13:00 seconda manche gigante femminile in diretta su Raisport, Raiplay, Eurosport Player e Dazn.

mercoledì 22 dicembre: ore 10.00 prima manche gigante femminile in diretta su Raisport, Raiplay, Eurosport Player e Dazn;

mercoledì 22 dicembre: ore 13.00 seconda manche gigante femminile in diretta su Raisport, Raiplay, Eurosport Player e Dazn.