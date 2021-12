Sci alpino coppa del mondo maschile Val Gardena: programma, orario, tv

Sono nove gli atleti azzurri che prenderanno parte alle attesissime gare casalinghe in Val Gardena. I due appuntamenti in programma in questo weekend aprono gli appuntamenti della Coppa del mondo 2021/2022 sulle nevi italiane.

Gli azzurri convocati per queste due gare veloci sono Dominik Paris, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Matteo Franzoso, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni e Pietro Zazzi.

Potranno essere schierati fino a sette concorrenti in discesa e altrettanti in supergigante.

L'ultima vittoria italiana in Val Gardena risale al 2008 quando in supergigante trionfò Werner Heel. L'ultimo successo in discesa è del 2001 quando a vincere fu Kristian Ghedina.

Dal 1972 gli azzurri hanno conquistato 15 podi sulle piste altoatesine e l'ultimo successo l'ha ottenuto Christof Innerhofer nel dicembre 2018.

I nostri portacolori, sulle nevi di casa, sono chiamati a una bella prova che cominci a indirizzare sui binari giusti la stagione olimpica.

Sci Cdm maschile Val Gardena: gli orari