Sci alpino femminile oggi discesa libera Cortina: dove vederla in tv e in streaming

Secondo appuntamento delle tre giorni di gare della coppa del mondo di sci femminile a Cortina d'Ampezzo. Oggi, sabato 21 gennaio, dopo la vittoria di ieri nella prima discesa libera, gli occhi di tutti saranno di nuovo puntati su Sofia Goggia. La campionessa bergamasca che ha colto il suo quarto successo stagionale, nella sua disciplina dove indossa il pettorale rosso, gareggerà nuovamente per vincere. Saranno in gara con i colori azzurri anche Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni, Nicol Delago e Nadia Delago, Karoline Pichler e Roberta Melesi, Laura Pirovano, Monica Zanoner, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier.

Tra le osservate speciali ci sono Ilka Stuhec, ieri seconda e Kira Weidle, terza. Mikaela Shiffrin, ieri quarta, cercherà di vincere per centrare il suo 83esimo successo che le varrebbe il titolo di sciatrice più vincente della storia, che attualmente detiene insieme alla connazionale Lindsey Vonn con 82 successi. Lo sciatore più vincente di sempre è Ingemar Stenmark che in carriera ha vinto 86 gare. La statunitense è al comando della Coppa del mondo con 1.195 punti, davanti a Vlhova con 796.

Coppa del mondo sci femminile discesa libera Cortina: gli orari in tv

La discesa libera femminile, in programma sabato 21 gennaio a Cortina, sarà trasmessa in diretta, a partire dalle ore 10.00 in chiaro su Rai2 (streaming Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).