Sci alpino femminile oggi superG Cortina: dove vederlo in tv e in streaming

Terza e ultima gara da non perdere nella tre giorni di Coppa del mondo femminile di sci a Cortina. Oggi, domenica 22 gennaio, è in programma il SuperG. Sulla Olympia delle Tofane, dopo le due prove spettacolari in discesa libera dei giorni precedenti, si annuncia un'altra bella battaglia.

L'Italia punterà al successo casalingo con Federica Brignone, leader di specialità, Elena Curtoni, sul podio nella seconda libera di sabato 21 gennaio e Sofia Goggia, che ha vinto venerdì 21 gennaio e vuole riscattare la caduta nella seconda discesa.Tra le avversarie più quotate l'americana Mikaela Shiffrin, a caccia del successo numero 83 in carriera, l'elvetica Lara Gut e la norvegese Ragnhild Mowinckel.

Coppa del mondo sci femminile supergigante Cortina: gli orari in tv

Il superG femminile, in programma domenica 22 gennaio a Cortina, sarà trasmesso in diretta, a partire dalle ore 11.30, in chiaro su Rai2 (streaming Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).