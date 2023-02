Sci di fondo, calendario Mondiali 2023 Planica: dove vederli in tv e in streaming

Iniziano oggi, mercoledì 22 febbraio, i Mondiali di sci di fondo 2023 a Planica in Slovenia. La stella dell'Italia, tra i 17 atleti in gara nella rassegna iridata che si concluderà domenica 5 marzo, è Federico Pellegrino. Nella località slovena sono ospitati anche i mondiali di Combinata nordica e di salto.

Mondiali sci di fondo 2023: il calendario

Mercoledì 22 febbraio 2023

ore 12:30 5 km TL, qualificazioni femminili

ore 13:30 10 km TL, qualificazioni maschili

Giovedì 23 febbraio 2023

ore 12:00 Sprint TC, qualificazioni maschili e femminili

ore 14:30 Sprint TC, finali maschili e femminili

Venerdì 24 febbraio 2023

ore 15:30 Skiathlon 2×15 km maschile

Sabato 25 febbraio 2023

ore 14:00 Skiathlon 2×7.5 km femminile

Domenica 26 febbraio 2023

ore 11:30 Team Sprint TL, qualificazioni maschili e femminili

ore 13:30 Team Sprint TL, finali maschili e femminili

Martedì 28 febbraio 2023

ore 12:30 10 km TL individuale femminile

Mercoledì 1 marzo 2023

ore 12:30 15 km TL individuale maschile

Giovedì 2 marzo 2023

ore 12:30 staffetta 4×5 km TC/TL femminile

Venerdì 3 marzo 2023

ore 12:30 staffetta 4×10 km TC/TL maschile

Sabato 4 marzo 2023

ore 12:00 30 km Mass start TC femminile

Domenica 5 marzo 2023

ore 12:00 50 km Mass start TC maschile

Mondiali sci di fondo 2023: l'orario in tv e in streaming

I Mondiali di sci di fondo vengono trasmessi in diretta tv in chiaro su RaiSport HD e a pagamento su Eurosport. Streaming gratuito su Raiplay, a pagamento su eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN.