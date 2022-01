Il primo appuntamento a Cortina, la discesa libera, è in programma oggi.

Salterà almeno la discesa libera Mikaela Shiffrin, che solitamente in vista di grandi appuntamenti preferisce dosare le forze. Si annuncia una gara da non perdere.

Sofia Goggia, dopo la brutta caduta della scorsa settimana, nella discesa libera di Zauchensee, fortunatamente senza gravi conseguenze se non un forte dolore che ha condizionato il risultato del supergigante in programma domenica scorsa, si presenta a questo appuntamento con rinnovate ambizioni.

Primo appuntamento da non perdere sulle nevi di Cortina. Oggi, sabato 22 gennaio, è in programma la discesa libera. Una gara nella quale le azzurre andranno a caccia di un risultato importante davanti al pubblico di casa.

Il circo bianco è di scena in Italia. La prima di due prove veloci da non perdere. La partenza alle ore 11.30

Sci donne oggi in tv discesa libera Cortina: dove seguirla in tv e in streaming