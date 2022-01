Sci oggi tv Cdm femminile discesa libera Zauchensee: dove seguirla in diretta e in streaming

Un nuovo importantissimo appuntamento è in programma nel weekend per tutti gli appassionati di sci. Il circo bianco è di scena in Austria a Zauchensee dove oggi, sabato 15 gennaio, si disputa la discesa libera.

Quando mancano 17 gare al termine della stagione è sempre più accesa la lotta per la classifica generale. Sofia Goggia, terza con 657 punti, va a caccia di un risultato importante per andare a prendere Petra Vhlova, seconda con 911 punti e Mikaela Shiffrin, che è al comando con 966 punti.

La stella americana e la fuoriclasse slovena martedì 11 gennaio si sono date battaglia nell’emozionante slalom di Schladming. Shiffrin ha prevalso dopo una grande rimonta dal quinto posto, ma alla rivale è andata la coppa di specialità di slalom.

La statunitense, però, ha deciso di non essere al cancelletto di partenza della discesa e del supergigante in questo fine settimana. Potrebbe rientrare il prossimo weekend o decidere di concentrarsi sulla preparazione in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino in programma dal 4 al 20 febbraio.

Petra Vlhova, invece, pur non eccellendo in discesa, ha deciso di cimentarsi nella specialità sperando di raccogliere punti preziosi. É la grande occasione per Sofia Goggia, che quest’anno vanta già 5 vittorie, 3 discese libere e 1 supergigante.

L'Italia ha anche altre frecce importanti al proprio arco. Scenderanno in pista anche Elena Curtoni, Federica Brignone, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Nicol Delago, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Sci alpino Zauchensee: discesa libera: gli orari in tv

Qui trovate gli orari per seguire la gara in diretta: