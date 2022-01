Sci donne oggi tv supergigante Zauchensee: dove seguirlo in tv e in streaming

Un’altra gara da non perdere per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Oggi, domenica 16 gennaio, a Zauchensee, in Austria, si disputerà il supergigante.

Sofia Goggia, dopo la brutta caduta nella discesa libera non ha fortunatamente riportato gravi conseguenze. La campionessa bergamasca, medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi in Corea del Sud in discesa libera e portabandiera per le Olimpiadi di Pechino che si terranno a febbraio, cercherà di essere al via già nella gara odierna se riuscirà a recuperare dalle conseguenze dai dolori causati dall’impatto.

Tra le azzurre più attese ci sono Nadia Delago, ieri quarta e Federica Brignone, sesta.

Sci Wengen slalom speciale: gli orari in tv

Qui trovate gli orari della gara in programma oggi.

Domenica 16 gennaio