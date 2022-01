Il secondo appuntamento a Cortina, il supergigante, è in programma oggi.

Nella classifica di Coppa del mondo Goggia è quota 769 punti, in terza posizione e continua il suo inseguimento a Petra Vlhova, seconda a quota 929 e a Mikaela Shiffrin che è al comando con 966 punti.

La campionessa bergamasca ha ottenuto il sesto successo stagionale, il 17esimo in carriera, eguagliando Isolde Kostner e ha ottenuto la sua sesta vittoria stagionale.

Sci donne oggi in tv supergigante Cortina: dove seguirlo in tv e in streaming