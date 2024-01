Sci femminile oggi discesa Altenmarkt-Zauchensee: dove vederla in diretta tv

Nuovo appuntamento da non perdere per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Dopo il SuperG che ha visto vincitrice la padrona di casa Cornelia Huetter, il secondo dei tre appuntamenti in programma prevede, sabato 13 gennaio, una discesa libera.

Sofia Goggia, che deve riscattarsi dalla caduta nella gara precedente, vuole difendere la leadership in discesa libera, dove dopo 2 gare è al comando con 130 punti, inseguita da Jasmine Flury a 113 e Cornelia Huetter a 110. L'Italia punta anche su Federica Brignone, Marta Bassino e Nicol Delago.

Tra le favorite per la vittoria ci sono l'austriaca Cornelia Huetter, vincitrice del SuperG e le austriache, Stephanie Venier e Mirjam Puchner. Saranno della partita anche le elvetiche Lara Gut, Corinne Suter e Jasmine Flury.

Cdm femminile, discesa libera Altenmarkt-Zauchensee: orario e dove vederla in tv

La discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino femminile a Altenmarkt-Zauchensee, in programma sabato 13 gennaio, si disputa alle ore 10.45 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.