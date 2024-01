Sci femminile SuperG Altenmartkt: dove vederlo in diretta

Gara conclusiva per la Coppa del mondo di sci alpino femminile ad Altenmartkt. L'Italia, dopo il successo di Sofia Goggia e il terzo posto di Nicol Delago nella discesa libera di sabato, punta a chiudere questo weekend in maniera trionfale.

Domenica 14 gennaio nel SuperG Goggia andrà a caccia del secondo successo per riscattare la caduta nel SuperG di venerdì. La campionessa bergamasca, che ha raggiunto Brignone a quota 24 vittorie in Coppa del mondo, avrà proprio nella valdostana una delle maggiori rivali.

L'Italia spera anche in una prova brillante di Marta Bassino. Le maggiori rivali delle nostre saranno Cornelia Huetter, Kajsa Vickhoff Lie, Stephanie Venier, Mirjam Puchner, Lara Gut Behrami e Jasmine Flury.

Cdm femminile, SuperG Altenmarkt-Zauchensee: orario e dove vederla in tv

Il SuperG della Coppa del mondo di sci alpino femminile a Altenmarkt-Zauchensee, in programma domenica 14 gennaio, si disputa alle ore 11.00 e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.