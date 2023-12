Sci alpino femminile, oggi in tv discesa libera Val d'Isere: dove vederla in diretta

Inizia con una grande sfida il weekend di Coppa del mondo femminile in Val d'Isere. Oggi, sabato 16 dicembre, si disputa la discesa libera.

Atteso un grandissimo spettacolo, una vera e propria rivincita dopo la magnifica vittoria di 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin che a Saint Moritz ha trionfato cogliendo il suo 100esimo trionfo in carriera tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi.

Le prime a dare battaglia all'americana saranno le nostre azzurre: Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino.

Cdm femminile Val'Isere: gli orari e dove vedere le gare in tv

Sabato 16 dicembre

ore 10.30 discesa femminile Val d’Isere

Le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile in Val d'Isere sono trasmesse in chiaro su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.