Sci alpino femminile oggi slalom Zagabria 2: dove vederlo in tv e in streaming

Nuovo appuntamento da non perdere per gli amanti dello sci. La Coppa del mondo 2023 di sci alpino femminile, dopo la vittoria nello slalom di mercoledì 4 gennaio, offre subito una nuova opportunità a Mikaela Shiffrin.

La stella americana, 27 anni, cercherà il bis a Zagabria per centrare quello che sarebbe il suo 82esimo successo in Coppa del mondo, risultato le permetterebbe di eguagliare il numero di vittorie della connazionale Lindsay Vonn, il primato all-time in campo femminile. Il record assoluto è dello svedese Ingemar Stenmark con 86 successi.

Le rivali più accreditate di Her Majesty saranno Petra Vlhova, Wendy Holdener e Anna Swenn-Larsson. Nella gara di ieri, per l'Italia, soltanto Marta Rossetti è riuscita a superare la prima manche con il 19esimo tempo. Si attendono miglioramenti anche da Martina Peterlini, Anita Gulli, Lara Della Mea e Vera Tschurtschenthaler.

Sci alpino, programma slalom Zagabria e orari tv

Il secondo slalom di Zagabria della Coppa del mondo di sci alpino 2023 vede la prima manche in programma alle ore 15.00 e la seconda alle 18.00. Entrambe le gare sono trasmesse in diretta su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati diretta su Eurosport, streaming su Eurosport Player e DAZN.