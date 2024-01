Sci femminile slalom Flachau: dove vederlo in diretta

Nuovo appuntamento infrasettimanale con la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Martedì 16 gennaio, a Flachau, è in programma lo slalom. In notturna, nel settimo appuntamento stagionale sugli 11 in programma, sarà nuovamente duello tra Shiffrin e Vhlova. La squadra azzurra, che dovrà fare a meno di Anita Gulli, si presenta al via con sette atlete: Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi.

Nella classifica di specialità Shiffrin è al comando con con 430 punti davanti a Petra Vlhova con 425, terza è Lena Duerr con 350 punti. La migliroe delle nostre è Rossetti, ventottesima con 45 punti, seguita da Peterlini 32sima con 36 punti e Della Mea 34sima con 31 punti.

Sci femminile, Cdm slalom Flachau: gli orari e la diretta

Lo slalom della Coppa del mondo di sci alpino femminile, in programma a Flachau martedì 16 gennaio, ha la prima manche alle ore 18.00 e la seconda alle ore 20.45 e sarà trasmesso in diretta televisiva su Raisport ed Eurosport.