Sci alpino femminile, SuperG Crans Montana: orario e dove vederlo in diretta

Ultimo appuntamento del weekend della Coppa del mondo di sci alpino femminile in Svizzera. Domenica 18 febbraio, a Crans Montana, si disputa il SuperG che chiuderà una 3 giorni dedicate alla velocità che ha visto le azzurre protagoniste con la doppietta di sabato 17 febbraio grazie al successo di Marta Bassino e al secondo posto di Federica Brignone.

Le nostre proveranno nuovamente a dare il massimo e saranno tra le avversarie principali della leader della classifica generale, Lara-Gut Behrami, in gran forma, che sta beneficiando anche dell'assenza di Mikaela Shiffrin, dopo la caduta a Cortina a fine gennaio. Mancherà fino a fine stagione anche Sofia Goggia, dopo il brutto infortunio rimediato in allenamento.

Sci, SuperG Cdm femminile Crans Montana: l'orario e dove vederla in diretta

Il SuperG della Coppa del mondo femminile a Crans Montana, in Svizzera, in programma domenica 18 febbraio e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 (o su Raisport) alle ore 10.30 e per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).