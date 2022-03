Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Meribel: programma, orari, tv, streaming, diretta

Inizia domani, mercoledì 16 marzo, l'ultima settimana della Coppa del mondo di sci alpino. Quest’annata ha regalato all’Italia alcune indimenticabili gioie olimpiche grazie agli argenti di Sofia Goggia nella discesa libera e di Federica Brignone nel gigante e ai bronzi di Nadia Delago nella discesa libera e Federica Brignone nella combinata di Pechino.

In Coppa del mondo Federica Brignone è diventata la prima italiana a conquistare la Coppa di SuperG, specialità dove l’Italia ha disputato una grandissima stagione e si presenterà alla vigilia della gara delle finali con 3 italiane nelle prime tre posizioni: Brignone, Curtoni e Goggia.

Proprio Goggia, che dopo l’infortunio patito a fine gennaio nel super-G a Cortina è rientrata a tempo di record per andare a conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi, un mese dopo lotta per un altro grande obiettivo: vincere la coppa di specialità di discesa libera.

La sua rivale sarà nuovamente l’elvetica Corinne Suter che a Pechino 2022 ha vinto la medaglia d’oro. Stavolta, però, la campionessa bergamasca, si presenta alla gara che si disputerà domani con un vantaggio rassicurante.

Ha 75 punti di vantaggio (482 contro i 407): qui trovate tutte le combinazioni con cui la Coppa sarà sua.

Nella mattinata di domani, mercoledì 16 marzo, saranno di scena anche gli uomini-jet per la discesa libera maschile. Paris quest'anno ha vinto due gare, ma il gruppo della velocità alle Olimpiadi ha deluso. Insieme a Marsaglia e Innerhofer cercheranno un riscatto finale.

Per la conquista di specialità della Coppetta maschile di discesa libera è nettamente favorito uno dei dominatori di questa stagione Alexander Aamodt Kilde (570 punti) che dovrà guardarsi le spalle dal tentativo di sorpasso all'ultima gara da parte dell'elvetico Beat Feuz (547 punti). Il norvegese ha già conquistato la Coppa di specialità di Super-G, la disciplina le cui gare si svolgeranno giovedì 17 marzo.

Venerdì 18 torna l’atteso Team Event, la gara a squadre che alle Olimpiadi ha visto trionfare l’Austria. L’Italia, che venne eliminata ai quarti dagli Usa in una giornata funestata dal maltempo ha tutte le carte in regola, per rifarsi.

Sabato 19 e domenica 20 marzo si disputeranno le gare delle discipline tecniche. In campo maschile la coppetta di gigante è stata conquistata da Marco Odermatt, il giovane elvetico che è vicinissimo a conquistare la sua prima coppa di cristallo nella generale.

Nell’ultimo gigante femminile della stagione, invece, sarà battaglia fino all'ultima porta tra la svedese Sara Hector, in vantaggio di 5 punti, e la francese Tessa Worley che davanti al pubblico di casa può conquistare la Coppetta.

L’ultimo slalom speciale della stagione, domenica 20 marzo, sarà decisivo per la coppa di specialità per gli uomini e per la classifica generale per le donne.

Henrik Kristoffersen ha 371 punti e precede il connazionale Lucas Braathen 323, il tedesco Linus Straber 307 e l'australiaco Manuel Feller (301 punti). La stagione di slalom maschile, però, è stata davvero equilibrata, tanto che il campione olimpico, il francese Clement Noel, autore anche di diversi clamorosi errori, è ottavo a 257 lunghezze e potrebbe ancora vincere.

La tensione agonistica è ancora maggiore per conoscere la vincitrice della classifica generale femminile. Alla vigilia delle Finali di Meribel-Courchevel "Her Majesty" Mikaela Shriffrin si presenta con 1245 punti contro i 1189 di Petra Vhlova, che ha già vinto la coppa di slalom. Sarà battaglia tra le due campionesse che hanno lottato durante tutta questa bellisima annata sulle nevi della Coppa del mondo.

Sci alpino Finali 2022 Meribel-Courchevel: il programma

mercoledì 16 marzo

ore 10.00: discesa maschile;

ore 11.30: discesa femminile.

giovedì 17 marzo

ore 10.00: superG femminile;

ore 11.30: superG maschile.

venerdì 18 marzo

ore 12.00: team Event.

sabato 19 marzo

ore 9.00: prima manche gigante maschile;

ore 10.30: prima manche slalom femminile;

ore 12.00: seconda manche gigante maschile;

ore 13.30: seconda manche slalom femminile.

Domenica 20 marzo

ore 9.00: prima manche gigante femminile;

ore 10.30: prima manche slalom maschile;

ore 12.00: seconda manche gigante femminile;

ore 13.30: seconda manche slalom maschile.

Sci alpino, Finali 2022: dove vederle in tv

Le Finali di sci alpino 2022 a Courchevel-Meribel, in programma da mercoledì 16 marzo a domenica 20 marzo, saranno trasmesse in chiaro in tv sui canali Rai 2 e Raisport e per gli abbonati su Eurosport (1 e 2).

Sarà possibile seguirle in streaming gratuito su RaiPlay e in streaming per gli abbonati su Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN.