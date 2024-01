Sci, l'impresa di Guglielmo Bosca a Garmisch: 2° in discesa, primo podio in Coppa del mondo

Non sono mancate le emozioni sulle nevi in questo sabato di fine gennaio. La più bella l'ha regalata Gugliemo Bosca, 30 anni, che nel SuperG di Garmisch ha conquistato il secondo posto, il suo primo podio in Coppa del mondo.

La vittoria gli è sfuggita per soli 18 centesimi ed è andata al francese Nils Allegre. Compleata il podio lo svizzero Meillard, davanti al connazionale Odermatt. Paris è ottavo, 15esimo Casse. Bosca aveva mostrato recentemente quanto la sua condizione fosse in crescita con risultati incoraggianti come il quinto posto di Wengen.

Il podio di oggi, sabato 27 gennaio, a Garmisch, è una meritatissima soddisfazione per Gugliemo Bosca, che nel dicembre del 2017 rischiò di perdere la gamba a causa di una brutta caduta in Coppa Europa a Reiteralm.

Domani, domenica 28 gennaio, è in programma il SuperG dove gli azzurri puntano a essere di nuovo protagonisti. Ci si aspetta spettacolo anche nella discesa libera di Cortina dove si disputerà il SuperG. Sofia Goggia, dopo due terzi posti, andrà a caccia un altro risultato positivo. Anche Brignone, Bassino e le altre azzurre puntano a dire la loro sulla Olimpia delle Tofane.