Sci femminile, gigante femminile Kronplatz: a che ora inizia e dove vederlo in diretta

Appuntamento infrasettimanale da non perdere per gli appassionati di sci alpino. Martedì 30 gennaio, a Kronplatz (Plan de Corones), sulla pista Erta, si disputa il gigante femminile. Particolarmente attese le azzurre Brignone, che lotta per il vertice della classifica, Bassino, che vuole un risultato importante e Goggia, pronta a sorprendere.

Dovranno fare i conti con Lara Gut-Behrami, trionfatrice nel SuperG a Cortina e pronta a dare il massimo per recuperare ulteriori punti nella classifica generale della Coppa del mondo dove è a 914 lunghezze, contro le 1209 di Shiffrin, che sarà costretta a saltare alcune gare dopo l'infortunio nella prima discesa libera a Cortina.

Da tenere d'occhio Sara Hector e Valerie Granier. Assente per infortunio, fino a fine stagione, di Petra Vlhova.

Shiffrin, infortunio a Cortina: "Non scio nel weekend e salto Plan de Corones"

Cdm femminile gigante Kronplatz: gli orari in tv