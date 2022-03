Goggia, la gara decisiva per vincere la Coppa del mondo di discesa libera: la vincerà se

Scatta il countdown per l’operazione Coppa di cristallo di discesa libera. Sofia Goggia vuole la coppetta nella sua disciplina più amata: la discesa libera. La campionessa bergamasca punta a conquistare il simbolo del primato in coppa del mondo nella disciplina veloce per eccellenza, dove si raggiungono velocità massime di 160 km/orari e dove gli atleti si cimentano tra curve spettacolari e salti insidiosi lunghi decine di metri.

Sofia Goggia, campionessa del mondo di discesa se: le combinazioni

Sofia Goggia si presenta alla vigilia dell'appuntamento decisivo, la discesa libera delle finali di Courchevel-Meribel, con 482 punti contro i 407 di Corinne Suter. La svizzera è campionessa olimpica in carica ed è stata l'unica a riuscire a far meglio di Goggia, argento a Pechino 2022. Sofia era reduce da un incredibile recupero dopo l’infortunio subito il 23 gennaio a Cortina.

In questa nuova sfida con Suter, Sofia Goggia, mercoledì 16 marzo (inizio alle ore 11.30) conquisterà la sua terza coppa del mondo di discesa in carriera, dopo i trionfi ottenuti nelle stagioni 2018 e 2021, se: