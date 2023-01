Sci, Sofia Goggia incanta Cortina: è sua la vittoria nella prima discesa libera

La regina dell'Olimpia delle Tofane è tornata. Sofia Goggia oggi, venerdì 20 gennaio, ha trionfato sulla pista da lei più amata, nella Perla delle Dolomiti, a Cortina d'Ampezzo. Ha conquistato così la sua quarta vittoria stagionale che rafforza la sua leadership nella classifica di specialità.

Al traguardo, poco prima della conclusione, commenta così: "La mia non è stata una gara impeccabile". Nella seconda prova cronometrata aveva dimostrato di averne ancora di più. Ma quello che contava era riuscire a ottenere il miglior tempo per conquistare la vittoria. La più vicina a portarle via il sogno di un nuovo successo casalingo è stata Ilka Stuhec, che ha chiuso a soli 13 centesimi, mentre Weidle ha conquistato il podio con 36 centesimi di ritardo, chiudendo davanti a Mikaela Shiffrin, quarta.

Per Goggia è un’altra bellissima vittoria, sulla pista dove un anno fa aveva vinto la discesa. Il giorno dopo, però, era stata vittima di una bruttissima caduta in SuperG che mise a rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Pechino. Grazie a uno straordinario recupero vinse la medaglia d'argento.

Oggi c’è stata grande apprensione per la brutta caduta di Corinne Suter, la principale rivale di Goggia in questa disciplina, che proprio un anno fa conquistò la medaglia d’oro ai Giochi davanti all’azzurra. L'elvetica, dopo attimi di spavento, si è rialzata, ma le sue condizioni andranno verificate. Le altre azzurre: Elena Curtoni ottava, Laura Pirovano è dodicesima, diciottesime sono Federica Brignone e Nicol Delago.

Domani, sabato 21 gennaio, il programma della tre giorni ampezzana prosegue con un’altra discesa libera. Sarà un’altra occasione per Goggia. Domenica 22 gennaio il SuperG chiuderà la tre giorni della Coppa del mondo femminile sulle nevi che ospiteranno le Olimpiadi di Cortina 2026.