L'ultimo slalom speciale di Manfred Moelgg: l’emozione di una carriera prima del ritiro

Indosserà per l’ultima volta il pettorale di partenza, poi affronterà lo slalom che porrà fine alla sua carriera. Manfred Moelgg lo sa bene, oggi, mercoledì 9 marzo non sarà una giornata come tutte le altre, sarà una giornata con tante emozioni.

Prima di dare il massimo nella gara conclusiva, Manni ripenserà ai momenti più belli. Nel suo palmares brillano 3 medaglie iridate nello slalom speciale, la medaglia d’argento conquistata ad Are (nel 2007) e le due medaglie di bronzo a Garmisch-Partenkirchen, nel 2011 e a Schladming nel 2013.

Manni, dal suo debutto in Coppa del mondo avvenuto nel 2003, ha conquistato 20 podi, con 3 vittorie in slalom speciale, 7 secondi posti (3 in slalom gigante, 4 in slalom speciale) e 10 terzi posti (9 in slalom speciale, 1 in supercombinata).

Manfred Moelgg: la carriera

Nel suo annus mirabilis, la stagione 2007-2008, è salito sei volte sul podio, 4 volte in slalom speciale e 2 in gigante e il 15 marzo 2008 ha coronato una vera e propria impresa. Nell’ultima gara ha conquistato la coppa del mondo di specialità dello slalom speciale diventando il sesto italiano a raggiungere questo traguardo dopo Gustav Thoeni, Piero Gros, Alberto Tomba, Peter Runggaldier e Giorgio Rocca.

Oggi, Moelgg, ripenserà inevitabilmente anche ai momenti difficili che l’hanno privato di alcune possibilità di successo e che, in certi momenti hanno condizionato il suo rendimento. Nell'agosto del 2014, durante la preparazione di quella stagione, patì una lesione al tendine di Achille e fu costretto a un intervento chirurgico che gli fece saltare la prima parte della stagione. Nel gennaio 2020, durante lo slalom gigante di Adelboden, si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

A Manni tornerà in mente la sofferenza e la delusione provate in quell'occasione, ma prevarrà la grande soddisfazione per non essersi arreso, per essere ritornato in gara. Allora c'era chi aveva sentenziato che la sua carriera fosse finita. Moelgg, però, non era d'accordo, non voleva chiuderla così. Sei mesi dopo, grazie a un lavoro di paziente riabilitazione, aveva provato nuovamente tutta la felicità di avere gli sci ai piedi per preparare la stagione 2021, dove nei Mondiali di Cortina si classificherà in 14esima posizione nello slalom speciale.

Il prossimo 3 giugno, Manfred Moelgg, classe 1982, compirà 40 anni. Stasera a Flachau il veterano degli azzurri vivrà tutta l'emozione di salutare i suoi compagni del circo bianco.