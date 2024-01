Sci maschile oggi discesa Wengen: dove vederla in diretta

Nuova sfida da non perdere a Wengen. Dopo la discesa libera sprint di giovedì 11, che ha visto il successo di Odermatt e la vittoria in SuperG di Sarrazin, venerdì 12, la Coppa del mondo di sci alpino maschile è pronta a continuare a regalare spettacolo a Wengen, con la discesa libera con la partenza dall'alto di sabato 13 gennaio.

Si prevede una nuova sfida tra Odermatt, Kilde, Kriechmayr e Sarrazin. Anche gli azzurri puntano a giocarsi le loro carte con Paris, Casse e Schieder.

Cdm maschile, discesa Wengen: l'orario e dove vederla in tv

La discesa libera di Wengen, sabato 13 gennaio, è in programma alle ore 12.30. Sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.