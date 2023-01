Sci alpino maschile oggi seconda discesa libera Kitzbuhel: dove vederla in tv e in streaming

Seconda discesa libera in programma sulla Streif di Kitzbuhel. I protagonisti del Circo bianco saranno attesissimi dopo il grande spettacolo di ieri su una pista che è da sempre sinonimo di emozioni. L'austriaco Vincent Kriechmayr dopo la grande vittoria di venerdì 20 gennaio, vorrà ripetersi. Il vincitore dovrà fare i conti con la voglia di riscatto dei big della disciplina, il norvegese Kilde e lo svizzero Odermatt ieri autori di due gare assolutamente non al loro livello.

Gli azzurri, invece, vogliono continuare a offrire le prestazioni che hanno mostrato. Florian Schieder, classe 1995, è stato la sorpresa del giorno con uno strepitoso exploit con il secondo posto finale a soli 23 centesimi dal vincitore. Sceso in gara con il numero 43, ha sfruttato al meglio le condizioni della pista, partendo quando la stradina dopo la Steilhang si era leggermente velocizzata. In questo modo, emozionando tutti gli appassionati di sci, ha conquistato il primo podio in carriera in Coppa del mondo, il terzo stagionale per gli uomini della velocità azzurra, dopo i due di Mattia Casse.

Benissimo anche Dominik Paris, che è arrivato quinto a pari merito con il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a soli 39 centesimi da Kriechmayr, alle spalle di un'altra grande rivelazione di giornata, lo statunitense Jared Goldberg, sceso con il pettorale numero 28.

Il meranese, però, ha confermato i progressi delle ultime gare, segno che la condizione sta crescendo e fa ben sperare in vista dei Mondiali di Courchevel-Meribel, in programma dal 6 al 19 febbraio.

Sci, discesa libera a Kitzbuhel: gli orari in tv

La seconda discesa libera sulle nevi di Kitzbuhel è in programma alle ore 11.30 di sabato 21 gennaio. Diretta in chiaro su Raisport (streaming Raiplay), per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).