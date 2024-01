Sci maschile oggi slalom Wengen: a che ora e dove vederlo in diretta

Ultimo di quattro giorni di emozioni e spettacolo. A Wengen, per il gran finale, si disputa lo slalom e il favorito è Manuel Feller, leader della classifica di specialità dopo l'infortunio del connazionale Marco Schwarz.

Pronti a dire la loro per la vittoria anche Dave Ryding, Timon Haugan, Clement Noel e Kristoffersen. Osservati speciali gli slalomisti elvetici, Yule, Zenhaeusern e Meillard, che vorranno dare il massimo davanti al loro pubblico.

L'Italia punta su Vinatzer e Sala e spera in un rientro positivo di Giuliano Razzoli.

Sci Cdm slalom Wengen, l'orario e dove vederlo in diretta

Lo slalom a Wengen, in programma domenica 14 gennaio, ha la prima manche alle 10.15 e la seconda alle 13.15 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati su Eurosport 1, streaming a pagamento su Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.