Sci alpino maschile, SuperG Kvitfjell: orario e dove vederlo in diretta

Ultimo appuntamento del weekend della Coppa del mondo di sci alpino maschile in Norvegia. Domenica 18 febbraio a Kvitfjell si disputa il SuperG che chiuderà questa 2 giorni dedicata alle discipline veloci.

Superfavorito il campione elvetico Marco Odermatt ma l'Italia punta a dire la sua con Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Mattia Casse.

Sci, SuperG Cdm maschile Kvitfjell: l'orario e dove vederlo in diretta

Il SuperG della Coppa del mondo maschile a Kvitfjell, in Norvegia, è in programma domenica 18 febbraio e sarà trasmesso in diretta su Rai 2 (o su Raisport) alle ore 12 (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (streaming su Europlayer).