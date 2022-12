Sci, in Val Gardena Mattia Casse entra nella storia: è suo il podio numero 1000 per l'Italia

Giornata memorabile per lo sci azzurro. Oggi, sabato 17 dicembre, dopo l'incredibile vittoria di Sofia Goggia a Saint Moritz, arriva un altro risultato che entra di diritto nella storia dello sci. Mattia Casse, 32 anni, piemontese di Moncalieri, che vive a Chiuduno (Bergamo), ha centrato un bellissimo terzo posto in discesa libera, nella giornata in cui si celebrava il centesimo appuntamento sulla storica pista altoatesina.

Il primo podio in carriera dell’atleta torinese è il 1.000 per lo sci azzurro. La prima a vincere fu Giustina Demetz a Sestriere, in discesa, nel 1967, mentre tra gli uomini il primo podio lo conquistò Gustav Thoeni nel 1969 in Val d’Isère.

Festeggia la vittoria il norvegese Alexander Aamodt Kilde, al 17esimo centro in Coppa del mondo, il quarto stagionale, davanti al francese Johan Clarey, secondo. Fuori dai trenta gli altri azzurri in gara con Christof Innerhofer 36esimo e Matteo Marsaglia 40esimo, oltre il quarantesimo posto Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Nicolò Molteni e Federico Simoni. Il prossimo appuntamento con la velocità maschile, sarà a Bormio dal 26 al 29 dicembre.