Sci alpino maschile oggi gigante Adelboden: dove vederlo in tv e in streaming

Prima gara del weekend della Coppa del mondo maschile ad Adelboden. Oggi, sabato 7 gennaio, si disputa il gigante. Il grande favorito è Marco Odermatt: l'Italia ripone le sue speranze in Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite.

Nella classifica del gigante Marco Odermatt indossa il pettorale rosso con 360 punti, Henrik Kristoffersen è secondo con 265 punti e Zan Kranjec è terzo con 245. Odermatt è saldamente al comando della generale con 946 punti: Aamodt Kilde è secondo a 617, Kristoffersen terzo a 485.

Sci maschile, programma gigante Adelboden e orari tv

Sabato 7 gennaio si disputa il gigante maschile ad Adelboden. Prima manche in programma alle 10.30, la seconda alle 13.30. Saranno trasmessi in diretta su Raisport, in chiaro (streaming su Raiplay) e per gli abbonati su Eurosport (in streaming su Eurosport Player e DAZN).