Sci alpino maschile oggi slalom Adelboden: dove vederlo in tv e in streaming

Seconda gara del weekend della Coppa del mondo maschile ad Adelboden. Oggi, domenica 8 gennaio, si disputa lo speciale. Kristoffersen, dopo la vittoria a Garmisch, medita il bis. li azzurri puntano su una conferma di Gross e Sala, nelle zone alte a Garmisch Psrtenkirchen e nel pronto riscatto di Razzoli e Vinatzer, vittime di un'inforcata nell'ultimo appuntamento.

Kristoffersen è al comando della classifica di specialità con 220 punti, davanti a Feller a 205 e a Daniel Yule a 186. Il primo degli italiani è Tommaso Sala a 75 punti. Odermatt è saldamente al comando della generale con 946 punti: Aamodt Kilde è secondo a 617, Kristoffersen terzo a 485.

Sci maschile, programma slalom Adelboden e orari tv

L'appuntamento per la prima manche è alle 10.30, per la seconda alle 13.30. La diretta in chiaro su Raisport (streaming gratuito su Raiplay e per gli abbonati su Eurosport in streaming su Eurosport Player e DAZN).