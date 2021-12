Sci, Dominik Paris strepitoso: sesto trionfo in discesa libera sulla Stelvio

Non poteva iniziare meglio la tre giorni in Valtellina per lo sci azzurro. Dominik Paris trionfa nella discesa libera e conquista la sesta vittoria in discesa libera sulla mitica Stelvio, dove nella sua carriera ha anche vinto un supergigante.

Il campione di Merano ha disputato una gara strepitosa, fermando il cronometro in 1'54"63, riuscendo ad avere la meglio sugli svizzeri Marco Odermatt e Niels Hintermann.

Positiva la prova di Matteo Marsaglia che è riuscito a inserirsi nella lotta per le prime dieci posizioni.

Sci discesa libera Bormio Paris: “Ho dato il massimo”

"Non so come ho fatto, ho dato il massimo, sapevo di dover dare tutto e l'ho fatto”, ha detto l'azzurro ai microfoni di Rai 2. Paris ha ricevuto i complimenti anche di Alberto Tomba nel parterre.

“Su questa pista mi sento sempre bene, sicuro. Il SuperG? Beh speriamo...". Ora l'Olimpiade: "Spero di crescere e migliorare ancora verso Pechino, certo, la fiducia c'è e speriamo che cresca ancora".

Le emozioni della coppa del mondo in Valtellina sono appena cominciate. Domani e dopodomani sono in programma due supergiganti. Gli azzurri daranno il massimo per chiudere al meglio il 2021 sulle nevi di casa.