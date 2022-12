Sci alpino maschile oggi Bormio 2022 discesa libera: dove vederla in tv e in streaming

Appuntamento imperdibile per gli amanti dello sci. La Coppa del mondo maschile fa tappa in Valtellina per la tradizionale due giorni tra Natale e Capodanno. Si disputano una discesa libera e un superG che vedono presenti tutti i big, a cominciare dai due atleti che si stanno contendendo la Coppa del mondo, il leader della classifica, lo svizzero Odermatt e il suo primo inseguitore, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

Dominik Paris, che sulla Stelvio ha vinto 6 discese libere in carriera e un Super G, vuole centrare un altro grande risultato che riuscirebbe anche a riscattare un inizio di stagione deludente. Attesa per Mattia Casse dopo il terzo posto nella discesa libera in Val Gardena.

Sci maschile, programma Bormio e orari tv

La discesa libera della Coppa del mondo maschile è in programma oggi mercoledì 28 dicembre alle ore 11.30 ed è trasmessa in diretta su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati diretta su Eurosport, streaming su Eurosport Player e DAZN.