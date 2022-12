Sci alpino maschile oggi Bormio 2022 SuperG: dove vederlo in tv e in streaming

Nuovo appuntamento da non perdere sulla mitica Stelvio. Oggi, giovedì 29 dicembre, è in programma il SuperG. La discesa libera di ieri, mercoledì 28 dicembre, ha incoronato l'austriaco Vincent Kriechmayr, vincitore davanti al canadese James Crawford e al norvegese Aleksander Kilde. Questi atleti saranno nuovamente tra i protagonisti più attesi insieme al leader della Coppa del mondo, l'elvetico Marco Odermatt.

In casa azzurra, dove si spera in un nuovo acuto che possa aggiungersi all'unico podio stagionale conquistato da Mattia Casse in Val Gardena, il tifo sarà soprattutto per Paris, Casse, Innerhofer, Marsaglia e per i giovani Florian Schieder, Matteo Franzoso e Giovanni Franzoni.

Sci maschile, programma Bormio e orari tv

Il SuperG della Coppa del mondo maschile è in programma oggi giovedì 29 dicembre alle ore 11.30 ed è trasmesso in diretta su Rai 2 e in streaming gratuito su Raiplay. Per gli abbonati diretta su Eurosport, streaming su Eurosport Player e DAZN.