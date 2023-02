Sci, Federica Brignone è argento in gigante a Meribel: soltanto Shiffrin le soffia la vittoria

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante ai Mondiali di sci in Francia a Meribel. L'azzurra, terza dopo la prima manche, ha recuperato un'ulteriore posizione nella seconda manche.

La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto l'oro con soli 12 centesimi di vantaggio sull'azzurra. Terzo posto e medaglia di bronzo per la norvegese Raghnild Mowinckel. Quinta l'altra azzurra, Marta Bassino, capace di una grande rimonta in seconda manche dopo un errore nella prima manche che ha compromesso le sue ambizioni di medaglia.

Per Federica Brignone, che oggi giovedì 16 febbraio si è dimostrata più forte anche della bronchite che l'ha fortemente debilitata negli ultimi giorni, è la seconda medaglia in questa rassegna iridata dopo l'oro in combinata.

Mondiali sci, gigante femminile: ordine d'arrivo

1) Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 2’07″13

2) Federica Brignone (Italia) +0.12

3) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0.22

4) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0.31

5) Marta Bassino (Italia) +0.80

6) Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) +0.92

7) Petra Vlhova (Slovacchia) +0.93

8) Thea Louise Stjernesund (Norvegia) +1.26

9) Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.32

10) Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) +1.39